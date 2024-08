Publicado hace 36 minutos por Ratoncolorao a bbc.com

"El comportamiento sexual del hombre" y, más tarde, el de la mujer hicieron que la gente hablara y pensara lo que hasta entonces era inmencionable. Examinó la vida sexual de más de 11.000 estadounidenses y reveló lo que hasta entonces se callaba sobre hábitos sexuales de la nación. La palabra "violación" no se usaba en relación al acto sexual no consentido, y la educación sexual en las escuelas no existía.