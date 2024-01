Publicado hace 6 minutos por cocolisto a europapress.es

"No me hace falta ese tipo de reconocimientos. Incluso cuando un crítico hace una buena crítica tuya dices 'joder pero si ayer le hiciste una buena crítica a Alejandro Sanz, no sé qué es peor, hubiera preferido que escribieras mal sobre mí'", ha bromeado. "Si hay personas subvencionadas en este país, precisamente son los partidos políticos", sentencia. "Supongo que se creerán que los teatros son suyos. Es una lástima porque también hacen creerlo a la gente y eso es lo que más me jode...