Albert Pla: “Cuando los periodistas supieron que era catalán, dejaron de preguntarme sobre música”(entrevista)

Publicado hace 1 hora por cocolisto a eldiario.es

Aparte de imprevisible, Albert Pla es un provocador. Lo que algunos dirían 'políticamente incorrecto'. La corrección es algo que no va con él, no le preocupa quedar como un excéntrico porque no cree serlo: “Yo soy normal, pero me hacen sentir como el raro de la reunión”. Ve cosas que no funcionan pero que, dice, todo el mundo ha asumido. A él, que se la suda todo, le da igual el rey, España y la represión policial. “No afectan de ninguna manera a mi vida diaria. Pero, como precisamente me la suda todo, no tengo ningún problema en decir lo...