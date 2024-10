‘Aguachirri’, de Cati Baun

Publicado hace 1 hora por Sciborg a comicparatodos.net

Lo que Cati Baur nos cuenta en Aguachirri es la vida. No es una historia de éxito, éxito tal y como parece entenderlo la sociedad moderna, y eso es seguramente lo que más atrae del cómic porque nos recuerda que en la vida real lo que sucede generalmente es que perdemos, que no logramos los objetivos que nos marcamos no ya cada día sino de una manera más ambiciosa. Ojo, no es un drama, todo lo contrario, esta lección se extrae de lo cotidiano, de lo cercano, de lo cálido, de la promesa de unas amigas de abrir un bar con el nombre...