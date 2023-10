Publicado hace 20 minutos por Meneador_Compulsivo a lavanguardia.com

El actor británico Michael Caine, de 90 años, ha decidido retirase de la actuación tras el reciente estreno de su última película, The Great Escape. El intérprete filmó junto a la fallecida Glenda Jackson esta cinta. "Sigo diciendo que me voy a retirar. Bueno, ahora lo estoy", afirmó el intérprete. "Los únicos papeles que puedo conseguir ahora son hombres de 90 años. O tal vez 85", revelaba a la BBC. "No tienes protagonistas a los 90 años, tendrás chicos y chicas jóvenes y guapos. Así que pensé: mejor me voy con todo esto", agregó.