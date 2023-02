Publicado hace 1 hora por dakaira a rtve.es

El cantautor Javier Krahe no tenía pensado poner voz a las letras que escribía, pero empujado por ser unas palabras demasiado personales se vio sobre el escenario. Creció escuchando a Concha Piquer, destacó las narraciones que tenían las canciones de la cantante de copla. En su casa también escuchó música clásica como Beethoven o Brahms. Reconoció que sus canciones no siempre decían toda la verdad porque requerían de artificio. Siempre se mostró transparente por querer trabajar poco y no hacer nada.