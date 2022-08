Un utópico colisionador circular de hadrones en la Luna de hasta 14 PeV para el siglo XXII

Publicado hace 20 minutos por barney_77 a francis.naukas.com

La Luna era el lugar de moda a principios de la década de los 1970; muchos imaginaban proyectos faraónicos en la Luna para el siglo XXI, como enormes colisionadores circulares de partículas. Pero la Luna pasó de moda y estos proyectos megalómanos se olvidaron. O no, pues gracias al programa Artemisa y la futura estación espacial Gateway la Luna vuelve a estar de moda. Quizás por ello se publicó en la revista New Journal of Physics una curiosa propuesta para un futuro colisionador circular de hadrones de ∼11 000 km de circunferencia.