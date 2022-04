Tenemos una epidemia de metanálisis profundamente defectuosos, dice John Ioannidis (ENG)

Publicado hace 1 hora por Dai_Lalai a retractionwatch.com

Muchos científicos ahora quieren hacerlos, las principales revistas quieren publicarlos y los patrocinadores y otras partes interesadas quieren explotarlos para promover sus productos, creencias y agendas. Las revisiones sistemáticas y los metanálisis que se hacen con cuidado por investigadores que no tienen conflictos y agendas predeterminadas no son un problema, sino todo lo contrario. El problema es que la mayoría de ellos no se hacen con cuidado y/o se hacen con agendas predeterminadas sobre qué encontrar y reportar