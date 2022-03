Setas alucinógenas comienzan a crecer en la sangre de un hombre después de inyectarse 'té de hongos'

Publicado hace 50 minutos por el_vago a m-jpost-com.translate.goog

Un hombre de 30 años fue hospitalizado con síntomas graves y extraños después de que se inyectó un té hecho con hongos psilocibina ("mágicos") en un intento desacertado de automedicarse, detallaron los médicos en un informe de caso que se publicó. el lunes en el Journal of the Academy of Consultation-Liaison Psychiatry. Según la familia del hombre, antes de la hospitalización, había dejado de tomar medicamentos para el trastorno bipolar tipo 1, después de lo cual su estado de ánimo comenzó a oscilar entre estados maníacos y depresivos.