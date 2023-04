Un reto de premio para el Servet: evitar transfusiones de sangre para reducir las infecciones y el riesgo de mortalidad

Publicado hace 21 minutos por ángel. a heraldo.es

Evitar las transfusiones de sangre que no son necesarias en pacientes que van a pasar por quirófano. ¿Cómo? Reduciendo la anemia antes de la operación. Ese es el objetivo con el que trabajan cada día los anestesistas y otros profesionales sanitarios en hospital Miguel Servet de Zaragoza. Fruto de los importantes resultados, han sido reconocidos con el primer premio nacional por la mejor gestión en transfusiones de sangre en el índice MAPBM (Maturity Assessment Model no in Patient Blood Management).