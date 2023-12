Publicado hace 48 minutos por Andaui a theconversation.com

No se ven, no huelen, no se escuchan, no se intuyen… Para medir radiaciones ionizantes se requiere equipamiento especializado y técnicas de detección sensibles capaces de registrar su presencia y sus efectos en el entorno.



Medirlas correctamente se ha convertido en un objetivo estratégico para todos los países en áreas como la energética, la salud, la tecnología militar, la industrial y en los instrumentos de uso cotidiano de la población.



Pero, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo medimos lo invisible para que su uso sea seguro?