La polipíldora española para el corazón ha sido nombrada "esencial" por la OMS

Publicado hace 50 minutos por Hombre_de_Estado a alimente.elconfidencial.com

La polipíldora cardiovascular, desarrollada por el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) y Ferrer, acaba de ser incluida por la OMS en la lista de medicamentos esenciales (EML). Incluye 3 principios activos (ácido acetil salicílico, ramipril y atorvastatina) y ha demostrado ser eficaz en la prevención de eventos cardiovasculares tras un ataque al corazón, disminuyendo la mortalidad por causas cardiovasculares en un 33%, según el estudio SECURE, cuyos resultados publicó en 2022 The New England Journal of Medicine (NEJM).