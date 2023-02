Nyx, la nave espacial privada que viene de Europa

Publicado hace 16 minutos por ccguy a danielmarin.naukas.com

Los servicios comerciales relacionados con el acceso al espacio están de moda. Y no solo en Estados Unidos o en China, sino también en Europa. Y como no solo de microlanzadores vive la industria del espacio, cada vez son más las empresas europeas que nacen para llenar algún nicho específico del sector. Una de estas compañías es la francoalemana The Exploration Company, que ha saltado a la fama en las últimas semanas después de asegurar una financiación de 40,5 millones de euros. O lo que viene siendo lo mismo, la diferencia (...)