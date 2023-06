Una nueva investigación geoquímica confirma que el tiburón megalodón era de sangre caliente

Publicado hace 1 hora por ContinuumST a europapress.es

Un nuevo estudio acaba de demostrar que el gigantesco Megalodón, que vivió en los océanos del mundo entre hace 23 millones y 3,6 millones de años y medía unos 15 metros de longitud, era de sangre caliente, según publican los investigadores en la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences'. El estudio, concebido y dirigido por Michael Griffiths y Martin Becker, ambos profesores de Ciencias Ambientales de la Universidad William Paterson, en Estados Unidos, utilizó dientes fósiles para determinar que la temperatura corporal...