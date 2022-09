Publicado hace 21 minutos por enriquefriki a lavanguardia.com

Tengo 45 años, segundo tiempo de mi vida: ya soy responsable de lo que soy, porque podemos moldear nuestro cerebro. Nací en Madrid, pero me ubico en la ciencia. La rata huye al ver el palo que ella no había visto, pero que dolió a su abuela. Quiero conciliar lo opuesto, por eso hoy me cuesta situarme en política