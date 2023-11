La futura misión científica M7 de la ESA

Publicado hace 1 hora por ccguy a danielmarin.naukas.com

La Agencia Espacial Europea (ESA) clasifica sus principales misiones científicas en función del coste y la complejidad en tres grandes clases: grandes, medias y pequeñas. O, según sus siglas en inglés, L, M y S (a las que hay que añadir las de tipo rápido o clase F y las misiones de oportunidad, más flexibles). Sí, lo sé, no es una clasificación muy original y no cabe duda de que la NASA tiene un mejor branding en este campo con su clasificación de misiones planetarias con los tipos Flagship, New Frontiers y Discovery. Esta (...)