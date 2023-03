Estimulación magnética transcraneal, aplicaciones y diferencias con el electroshock (TEC)

Publicado hace 1 hora por exexexexmeneante a newsnetwork.mayoclinic.org

La estimulación magnética transcraneal (EMT) se diferencia de la terapia electroconvulsiva (TEC) de varias maneras. Primero, la TEC requiere anestesia general y un posible internamiento en el hospital, pero ese no es el caso de la EMT. Segundo, la TEC conlleva riesgo de confusión y pérdida de la memoria, efectos secundarios que no han aparecido en las personas sometidas a la EMT. Tercero, la TEC desencadena intencionadamente una convulsión corta como parte del tratamiento, pero la EMT no provoca convulsiones.