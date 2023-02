Este hongo manipula algunos seres vivos, como en ‘The Last of Us’

Publicado hace 19 minutos por blodhemn a hipertextual.com

Al contrario que el hongo de ‘The last of Us’, este no infecta a humanos, ni siquiera a animales. Infecta árboles y colabora con escarabajos. Es el caso del hongo Grosmannia penicillata y el escarabajo de corteza de abeto euroasiático (Ips typographus). Ambos necesitan a los abetos y colaboran para repartirse el premio en una curiosa relación simbiótica. El hongo se nutre al descomponer sustancias como la resina generada por el árbol. El escarabajo también se alimenta y además usa las grietas en el tronco para reproducirse.