Publicado hace 53 minutos por juvenal a cuadernosdeperiodistas.com

Una frase que suelo usar cuando comienzo a explicar cómo interpretar encuestas a alumnos nuevos es que son “maravillosas, pero no mágicas”. Son maravillosas porque se pueden averiguar cosas sobre millones preguntando a unos miles; pero no son mágicas, porque el conocimiento que nos dan no es exacto, es aproximado.