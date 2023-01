Publicado hace 2 horas por Sciborg a principia.io

Me llamo Emilia y tengo seis años. Me gusta explicar cantando todo lo que hacen mis muñecos y hacerles casas con cajas de puzles por si se aburren.

Los toboganes de tubo que van muy rápido me hacen cosquillas en la barriga. Me encanta abrazar a mis peluches de unicornio, y los camiones de la autopista que llevan otros camiones me hacen gracia. La curiosidad es más fuerte que yo y, aunque a veces me dicen «Emiliaaa, no toques», no lo puedo evitar. Se ve que mis manos y mis oídos no se hablan entre ellos.