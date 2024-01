Las dudas de Oppenheimer

Publicado hace 57 minutos por dick_laurence a almendron.com

El dominio de la ciencia responde a la pregunta: ¿X es verdadero? El de la felicidad, el bienestar o la moral, de contornos más imprecisos, que arracima preguntas como: ¿X nos parece bien? (...) Los enunciados científicos no son evaluables moralmente. No cabe condenar por injustas las leyes de Newton (...) Y los otros, sujetos a discrepancias, no son resolubles con más ciencia. Según algunos, las consideraciones anteriores confirmarían que no hay razón fuera de la ciencia. Y, por lo tanto, no deberíamos entrometernos en sus negociados (...)