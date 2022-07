Dostarlimab: ¿se está ganando la batalla al cáncer colorrectal?

Publicado hace 25 minutos por Thornton a theconversation.com

La publicación en la revista científica The New England Journal of Medicine de un artículo en el que se constató la remisión completa de todos los casos de cáncer de colon en un grupo de pacientes tratados con un fármaco llamado dostarlimab ha despertado un gran interés público. Pero ¿cómo debemos interpretar estos datos?

En primer lugar, hay que indicar que no es un medicamento nuevo, pues está autorizado desde abril de 2021