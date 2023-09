Publicado hace 19 minutos por Sciborg a principia.io

El 27 de septiembre de 1905, la revista de física Annalen der Physik publicó el artículo Does the Inertia of a Body Depend Upon Its Energy Content? (¿Depende la inercia de un cuerpo de su contenido energético?), de Albert Einstein, en el que introduce el principio descrito por la famosísima ecuación E=mc².