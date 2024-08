Publicado hace 1 hora por helia a elpais.com

Un equipo internacional de científicos acaba de publicar un estudio con 241 pacientes en varios hospitales y ha concluido que uno de cada cuatro tienen cierto grado de conciencia. El trabajo, que se ha publicado en The New England Journal of Medicine, es un esfuerzo por responder a una pregunta angustiosa de esas personas que pierden a un ser querido