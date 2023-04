El cohete Terran R de Relativity Space, el nuevo Falcon 9

Publicado hace 1 hora por ccguy a danielmarin.naukas.com

La empresa Relativity Space no logró alcanzar la órbita en la misión inaugural del Terran 1. No obstante, todo el mundo esperaba que el pequeño cohete de metano pronto tendría una nueva oportunidad de demostrar su valía. No ha sido así. Relativity Space ha decidido abandonar por completo la consrucción y las operaciones del Terran 1 para centrarse en su hermano mayor, el Terran R, que ya llevaba un tiempo en desarrollo. Cuando se presentó en sociedad hace dos años, el Terran R era una especie de Starship con prestaciones de (...)