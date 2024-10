Publicado hace 1 hora por ccguy a danielmarin.naukas.com

El pasado 23 de octubre de 2024 la empresa Blue Origin lanzó la misión NS-27 del cohete suborbital New Shepard. La misión era relevante porque se trató del primer vuelo del quinto ejemplar de un cohete New Shepard y el primero de la cápsula RSS Kármán Line. Aunque se trataba de una misión de prueba no tripulada, el Booster 5 será el segundo New Shepard con capacidad para misiones con suborbinautas, pues las ocho misiones tripuladas que hasta la fecha ha llevado a cabo Blue Origin se realizaron con un único vector.