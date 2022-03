Atheris Hispida: Una hermosa y letal serpiente

Hay muchos tipos de serpientes alrededor del mundo, peros sin duda, la Atheris Hispida es una de las más hermosas y letales de todas. Son un tipo de serpiente propia de África central. La característica más llamativa de la Atheris Hispida son sus escamas dorsales extremadamente quilladas las cuales le dan un aspecto erizado. A pesar de tener una apariencia muy llamativa, es importante saber son venenosas y su picadura puede causar la muerte si no se trata adecuadamente. No se conoce de ninguna sub especie todavía. Si quienes saber un poco más s