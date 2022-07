Atapuerca 2022: Pink Floyd pone nombre a la cara del primer europeo

Publicado hace 41 minutos por JORGE75 a elcorreodeburgos.elmundo.es

El "descubrimiento estrella" de la campaña 2022 en los Yacimientos de Atapuerca, el maxilar y parte de la mejilla con más de 1,4 millones de años, se llamará Pink en honor al álbum 'The Dark Side of the Moon' de la mítica banda de rock británica