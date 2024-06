Publicado hace 48 minutos por xantal a infosalus.com

En el 'Journal of the American College of Cardiology' destacan cómo la contaminación, en todas sus formas, es una amenaza para la salud mayor que la guerra, el terrorismo, la malaria, el VIH, la tuberculosis, las drogas y el alcohol combinados. Los investigadores se centran en el calentamiento global, la contaminación del aire y la exposición y el humo de los incendios forestales. Pero también resaltan factores menos conocidos de las enfermedades cardíacas, como la contaminación del suelo, el ruido y la luz, y la exposición a sustancias química