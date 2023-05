Las redes estallan contra Ferrariman, un influencer andorrano que bromea con la muerte de ciclistas

Publicado hace 1 hora por clowneado a elcorreo.com

El humor del influencer andorrano Xavier Caballol no ha gustado nada al colectivo ciclista. La polémica ha saltado por uno de sus vídeos en el que el joven bromea apuntando las muertes de los ciclistas en la carrocería de su coche. Una grabación que no ha sentado nada bien. «Me acaban de llamar diciendo que hay uno que ha salido de la UVI y ya no está en peligro; tenemos que ser legales y no atribuirnos méritos que no tocan», afirma en el vídeo.