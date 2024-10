Primer aviso. Halloween no es inocente, es diabólico

Publicado hace 1 hora por Verdaderofalso a hispanidad.com

Así que no lo secundes, ni ofrezcas tus hijos a Satán, porque eso será lo que estés haciendo. Para saber más, leer a Francesco Bamonte vicepresidente de la Asociación Internacional de Exorcistas. Es la reproducción del druidismo celta que siempre fue maligno y hoy es decididamente satánico. De la misma manera que la Ouija dio la puerta de entrada de Satán en muchas personas que han acudido, curiosas al jueguecito, como si se tratara de un pasatiempo más. ¿Puede no pasar nada? Sí, puede no pasar nada.