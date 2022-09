Un Poder Judicial sin frenos

Publicado hace 55 minutos por MiguelDeUnamano a eldiario.es

Hace algunos años visitó Sevilla un juez de circuito norteamericano. En un momento de la conversación colectiva, el juez estadounidense nos interpeló: ¿hay algún juez español en la cárcel? Después de una pensada colectiva recordamos que en aquel momento había uno con algún problema; pero en la cárcel cárcel, ninguno. Entonces dijo: la justicia española no funciona. Naturalmente que aquel señor no quería meter a los jueces en la cárcel sino que lo que quería decir es que un sistema judicial en democracia no funciona si los jueces son impunes.