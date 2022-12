La pesadilla que supone compartir piso con alguna gente: "Tenía un plato sucio encima del cajón de la ropa interior"

Publicado hace 1 hora por blodhemn a epe.es

Muchas personas se ven abocados a pagar el alquiler a medias con compañeros, pero no siempre sale bien. El último Observatorio de Emancipación resalta que alguien joven debe dedicar 85% de su salario neto al arrendamiento para emanciparse en solitario. Laura, de 24 años, decidió independizarse este 2022. Buscando por Idealista, encontró una habitación por Ciudad Lineal (Madrid) cerca de su trabajo. Se mudó en julio junta a una pareja, un chico y una chica. No conocía a ninguno. Lo que no se imaginaba era la pesadilla que venía después...