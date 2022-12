"No es posible que desde el Constitucional se condicione la soberanía nacional": una de las magistradas del tribunal explica cómo transcurrió el pleno de este lunes

Publicado hace 58 minutos por harkon a cadenaser.com

María Luisa Balaguer votó en contra de admitir las medidas cautelares que paralizan la renovación del Constitucional y considera que la decisión de este lunes deteriora la imagen del tribunal. Según ha explicado Balaguer, los magistrados se vieron atrapados ante la urgencia que pedía la mayoría para votarlo y no se intentó negociar la resolución, como hubiera sido lo deseable, y valora que los magistrados que votaron en contra de su propia recusación no decidieran apartarse: "Es una posición individual que no se le puede exigir a nadie pero ...