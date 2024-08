Publicado hace 48 minutos por Ben_Really a articulo14.es

La NASA ha publicado un informe titulado Too Hot to Handle: How Climate Change May Make Some Places Too Hot to Live, donde se advierte que tres comunidades españolas (Andalucía, Madrid y la Comunidad Valenciana) se enfrentarán a temperaturas tan extremas en 2050 que la vida humana será prácticamente insostenible. Este estudio pone de manifiesto que estas regiones serán víctimas del aumento de las temperaturas globales y el fenómeno del “bulbo húmedo”, donde la combinación de calor y humedad supera los niveles tolerables para el cuerpo humano.