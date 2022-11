Musk avisa a la plantilla de Twitter de una posible bancarrota de la red social

Publicado hace 1 hora por Vrygtyp a lainformacion.com

Los planes de Elon Musk en Twitter se tuercen. El magnate ha comentado a los empleados de la plataforma que no puede descartarse la bancarrota de la compañía, según aseguran la agencia 'Bloomberg' y otros medios económicos. "La declaración de bancarrota no puede descartarse", dijo en una reunión presencial con el personal de la sede central en San Francisco, a quienes recordó que el teletrabajo se ha terminado y que deben volver a las oficinas, so pena de ser despedidos.