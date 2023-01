Publicado hace 38 minutos por Fedorito a culturaocio.com

Annie Wersching, actriz estadounidense que encarnó el personaje de Tess en el videojuego original de The Last of Us, ha fallecido este domingo a los 45 años de edad como consecuencia del cáncer que le diagnosticaron en 2020. "Hay un agujero muy profundo en el alma de esta familia, pero ella nos dejó las herramientas para llenarlo. Encontraba lo milagroso en lo más sencillo y no necesitaba música para bailar.