De madrugada sufrí uno de los episodios más dolorosos y tristes. Llevé a mi perro a un hospital veterinario de urgencias.(hospital Veterinario La Salle) Dijeron que la consulta eran 90 €,

y yo tenía 50 €, le pedí que lo atendiese y le traía 40 € a primera hora, se negaron He tardado un día en escribir este hilo porque no tenía fuerzas, a las 3 de la madrugada mi perro empezó a tener mucha calor. Le di en la nuca con un paño húmedo y un poco de agua, poco a poco fue a más, empezó a vomitar y cago diarrea. Y llamé a un taxi preocupado Abajo esperándolo, empezó a costarle respirar y se estiraba para coger aire, vomitó balsa. Me monté en el taxi, fuí a la clínica que había de urgencias, la cual fui cliente durante años.