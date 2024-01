Hombres con amigas

Publicado hace 37 minutos por DaiTakara a lamarea.com

Prueba a pensar en ejemplos de ficción en que un hombre y una mujer construyan una amistad. Descarta los casos en que uno de los dos no sienta atracción por el género del otro. También los que se dan con diferencia de edad notable y, por último, los que nos presenten esa relación diluida en un grupo. No es fácil, ¿verdad? [...] "Si no tuviera amigas me lo perdería todo. Conectar con ellas, cultivar esas amistades ha supuesto un cambio radical en mi vida". Es uno de los testimonios recogidos en el dossier 'Las amigas necesarias'.