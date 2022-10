Publicado hace 29 minutos por Tanja a km77.com

Luca de Meo, por si algún lector no lo sabe, es del director general (CEO) del Grupo Renault desde el año 2020, cuando dejó el mismo cargo en SEAT. Yo he elegido el título «El final del coche para todos» porque de todo lo que ha dicho, la frase «ya no estamos en la época de la democratización de la movilidad personal» creo que deja claro que el mundo del automóvil, tal y como lo hemos conocido en las últimas décadas, va a cambiar.