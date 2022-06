Las familias del Pitanxo afean a la armadora que hizo pasar un donativo de una ONG por «anticipo de nómina»

Publicado hace 1 hora por Pixmac a abc.es

«Un donativo no es un anticipo de nómina» critican las familias de los fallecidos en el Villa de Pitanxo ante un dinero que recibió la armadora del pesquero por parte de una ONG francesa enfocada a dar apoyo material y moral a los damnificados en naufragios en Terranova y que, denuncian, el Grupo Nores les ingresó bajo el concepto de «anticipio de nómina» por valor de 500 euros. No saben «ni cuándo ni cuánto» envió esta ONG la ayuda para los allegados de las víctimas, pero denuncian que la gestión de la armadora no ha sido transparente.