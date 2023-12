Publicado hace 1 hora por Abajo a rebelion.org

Hace tiempo que me he estado preguntando si en realidad existe un lobby sionista en los Estados Unidos o si ya éste dejó de serlo para insertarse como parte de la estructura de poder que dirige el imperio. Hoy me inclino por esta última apreciación. No es lo mismo un «lobby», que se supone que existe para influir, que formar parte del propio poder. Sin embargo, fue posiblemente durante el gobierno del presidente George W. Bush cuando se pudo apreciar con más claridad que el lobby había pasado a ser parte integrante del poder establecido.