"Necesitamos que los ingenieros vivan al pie del cañón. No se trata de algo que funcione sin más", dijo Musk. "Será un reto de producción difícil [...] estaremos durmiendo en la línea, prácticamente. No prácticamente, lo estaremos", añadió. Esto puede sonar bastante draconiano, pero dormir en las instalaciones es algo que ocurre a menudo dentro de la cultura de trabajo "ultra hardcore" de Tesla. Según The Verge, se sabe que los empleados duermen en el suelo después de trabajar turnos de más de 12 horas.