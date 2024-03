Publicado hace 1 hora por Varufakas a rtve.es

Montse recuerda lo que ocurrió aquellos fatídicos meses de marzo y abril de 2020. Mientras España se cerraba para controlar el coronavirus, ella luchaba para saber cómo se encontraba su madre, Francisca, interna en una residencia a sus 87 años y alzheimer avanzado. Francisca murió el 11 de abril. “Yo todavía el duelo no lo he vivido, no he llorado prácticamente por mi madre. No he cerrado ese capítulo porque a mí nadie me ha dado explicaciones". “Mi madre sufrió al morir. Murió como si sacas a un pez del agua y le vas dejando ahí".