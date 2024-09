Cómo cazar a un monstruo que no es monstruo

Publicado hace 28 minutos por Abrildel21 a blogs.publico.es

Dominique Pélicot, el agresor francés que drogaba a su esposa para que más de cincuenta hombres la violaran, confesó a una psicóloga que la culpa de todo es de su mujer. Que como ella no accedía a sus fantasías sexuales y a hacer intercambio de parejas, la drogó. Fue su venganza por no obedecer. Y que si ella no hubiese respondido así y no se hubiese descubierto todo, seguirían felices.