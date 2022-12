Publicado hace 1 hora por me_joneo_pensando_en_ti a revista.consumer.es

La pobreza infantil y la exclusión social afectan sigilosamente a cada vez más niños en España. “La pobreza se vive en silencio, los padres no te dicen que su hijo no ha desayunado, que no pueden pagarle una dieta equilibrada”, explican los técnicos sanitarios. “Tampoco te dicen que ellos no han comido, en eso siempre coinciden, en guardarse el problema para ellos”, cuentan quienes día tras día atienden a estos menores en los servicios sanitarios.