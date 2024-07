Publicado hace 1 hora por Verdaderofalso a independentespanol.com

Christopher Wray declaró ante los miembros del Comité Judicial de la Cámara de Representantes que no sabe si la bala cayó “en otro sitio”. “Con respecto al expresidente Trump, hay algunas dudas sobre si es o no una bala o metralla lo que le hirió la oreja”, añadió el jefe del FBI. “Ahora mismo, sentado aquí, no sé si esa bala […] además de causar el roce, podría haber caído en otro sitio”.