Una azafata señala algo que sólo los españoles hacen en los aviones: 'No tiene ningún sentido'

Publicado hace 1 hora por cocolisto a huffingtonpost.es

"Lo primero de todo, os juro que jamás en ningún otro país lo he visto, que es aplaudir cuando aterrizamos. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué? No tiene ningún sentido, no es como cuando te bajas del autobús y dices gracias al conductor. Aplaudir en un aterrizaje es como... os lo juro que no lo he visto en ningún otro país, en ninguna otra nacionalidad", asegura. Lo segundo es que no pedimos nada a no ser que sea agua o como mucho un café", afirma la azafata, que destaca que "ingleses y gente de otras nacionalidades se pasan el vuelo bebiendo":