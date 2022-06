“La automatización es un término político al que recurren los empresarios para aprovecharse de los trabajadores”

Publicado hace 45 minutos por blodhemn a bbc.com

Jason Resnikoff es autor del provocador ensayo "Labor's End: How the Promise of Automation Degraded Work" (El fin del trabajo: cómo la promesa de la automatización ha degradado el trabajo") sobre qué hay realmente detrás de la introducción de las máquinas en el trabajo. Hablamos con él. Está convencido de que detrás del término "automatización" se esconde en realidad el deseo de la industria de intensificar el trabajo de las personas. A cambio, eso sí, de sueldos más bajos, jornadas extenuantes, pérdida de poder y menoscabo de sus derechos.