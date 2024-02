“La arquitectura mal hecha mata”

Publicado hace 22 minutos por fperearuz a librujula.publico.es

Durante la ruta, Harley nos señala distintas construcciones, donde ha prevalecido el interés de ganar dinero por encima del servicio a los ciudadanos y del trabajo bien hecho. Los despropósitos son tantos que no nos da tiempo a asimilarlos. Desde parques donde las personas no se pueden sentar porque cuando hace calor los bancos queman y cuando hace frío se hielan, donde las aves mueren porque chocan contra paneles transparentes, donde los peces no sobreviven porque no hay una buena regeneración del agua o donde se cierran las puertas...